Nazionali Verona, esordio per Coppola, Hien titolare con la Svezia

La partita tra Turchia e Italia valida per le qualificazioni all’Europeo Under 21 del 2025, ha visto l’esordio di Diego Coppola. Il difensore dell’Hellas ha giocato il suo primo match con la selezione Under 21 italiana, partendo titolare. Coppola ha giocato 90 minuti. La partita è terminata 2-0, per l’Italia.