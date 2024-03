Nazionali Verona, stasera in campo Italia (Folorunsho) e Polonia (Dawidowicz e Swiderski)

Via alle gare per 3 gialloblù, orari e dove vedere le partite

Iniziano stasera le gare in cui sono coinvolti i primi nazionali del Verona. Tocca a Folorunsho nell'amichevole tra Venezuela e Italia, e a Dawidowicz e Swiderski nella Polonia che ospita l'Estonia per il primo turno dei playoff per Euro 2024.