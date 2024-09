Nazionali Verona, Suslov gol decisivo, anche Dawidowicz vince con la Polonia

Anche Duda in campo dall'inizio

Successi per Polonia e Slovacchia nel turno di Nations League di ieri sera, che ha visto protagonisti i gialloblù del Verona Dawidowicz, Duda e Suslov, tutti e tre in campo dall'inizio e mai sostituiti in Scozia- Polonia (2-3) ed Estonia-Slovacchia (0-1).