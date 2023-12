Nessun coro razzista: così il Verona ha vinto il ricorso

Le espressioni contro Moukoumbou non erano di discriminazione: la tesi del del Verona accolta in appello

I cori rivolti al giocatore del Cagliari Moukoumbou non erano razzisti.

In attesa delle motivazioni del verdetto della Corte Sportiva d'Appello Nazionale, questo è quanto emerge in merito al ricorso vinto dall'Hellas, con la Curva Sud Inferiore riaperta per le partite con Salernitana ed Empoli.