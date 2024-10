Nesta: “Atteso tanto per questa vittoria. Djuric è tanta roba”

"Lavoriamo e viviamo per vincere. È stata un'attesa lunga e siamo molto contenti. Abbiamo preparato delle cose e siamo riusciti a metterle in pratica. Volevamo attirarli al centro per trovare Caprari. Djuric per noi è un fattore. Quando siamo chiusi, quando perdiamo il tempo di giocata metterla su di lui è tanta roba".