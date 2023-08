Ngonge e Boetius, la situazione

Il Bologna prova a inserire Sydney van Hooijdonk, l'olandese in attesa

Non decolla, al momento, la trattativa tra Verona e Bologna per Cyril Ngonge. L'operazione, impostata sulla base di 7 milioni di euro, è in stand-by e manca l'accordo definitivo tra i club. Il Bologna avrebbe anche offerto una contropartita tecnica, l'attaccante Sydney van Hooijdonk.