Ngonge-Fiorentina, c’è ancora distanza tra domanda e offerta. Doig-Torino, si va avanti

La Fiorentina fa sul serio per Ngonge e ha presentato una prima offerta. Tra gli 8 e i 9 milioni è la cifra che il club viola mette sul piatto. Il Verona ne chiede di più, tra i 13 e i 14.

La distanza tra le parti è notevole ma la trattativa può proseguire e un accordo può arrivare. Il Verona si priverebbe, dopo Hien e Terracciano (per il quale col Milan si stanno ultimando i dettagli) di un altro elemento quotato sul mercato, di un altro giocatore che in questa prima traballante parte di stagione dei gialloblù, si è distinto nell'essere decisivo in più di un'occasione .