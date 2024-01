Ngonge-Fiorentina, si cerca l’intesa

Il club di Commisso torna alla carica per l'attaccante gialloblù

La Fiorentina torna alla carica per Cyril Ngonge. Sky riporta che il club viola sta cercando l'intesa col Verona per l'acquisto dell'attaccante gialloblù. La distanza tra domanda e offerta (12-9 milioni) è ancora ampia ma le parti sono al lavoro per trovare una quadra.