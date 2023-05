Ngonge-gol, il migliore dell’Hellas col Lecce è lui

L'attaccante "Cuore Gialloblù" nella partita vinta dall'Hellas domenica sera

Redazione Hellas1903

È Cyril Ngonge il vincitore della 34a tappa di Cuore Gialloblù, il sondaggio che da sei stagioni permette ai tifosi di eleggere, tramite i voti nelle Instagram Stories del Verona, il calciatore dell'Hellas che più si è distinto in ogni singola gara di campionato.

L'attaccante belga classe 2000, alla sua decima presenza in gialloblù, ha realizzato il gol decisivo per la vittoria in trasferta contro il Lecce con un sinistro rasoterra potente da fuori area. Il numero 26, inoltre, si è portato anche a quota 444 minuti giocati in stagione con il Verona: una media di una partecipazione a un gol ogni 111', considerando anche l'assist per Ceccherini contro il Sassuolo. Terza vittoria stagionaleper lui, dopo quelle ottenute nelle gare contro Lazio e Salernitana, su altrettanti podi conquistati fin qui.

Secondo posto per Lorenzo Montipò, autore di due parate, 12 lanci positivi e otto palloni recuperati contro i salentini. Per l'estremo difensore gialloblù si tratta del dodicesimo podio in stagione: sei vittorie di tappa e sei secondi posti, per un totale di 30 punti che gli permettono di allungare nuovamente in testa alla classifica generale. Il numero uno gialloblù, inoltre, è stato autore di un'incredibile parata su Banda nella ripresa, quando in tuffo ha respinto sul palo il tiro a giro dal cuore dell'area dell'attaccante del Lecce. Quinto clean sheet in questa Serie A per il portiere classe 1996.

Terzo gradino del podio per Milan Djuric, che torna tra i migliori tre di tappa dopo il secondo posto della 18a giornata contro l'Inter. L'attaccante bosniaco è stato uno dei protagonisti del match del 'Via del Mare': dopo nemmeno due minuti di gioco, con un colpo di testa ha colpito la traversa, ed è andato vicino al gol per una seconda volta poco dopo, quando con un altro colpo di testa, indirizzato verso il secondo palo, ha impegnato Falcone, che in tuffo è riuscito a contrastare la sua conclusione. Oltre a queste due occasioni create, il numero 19 gialloblù si è reso protagonista anche nell'azione del gol: suo, infatti, l'assist di sponda per Ngonge che ha deciso il match.

Appena fuori dalla zona punti Isak Hien e Pawel Dawidowicz.

CUORE GIALLOBLÙ - LA CLASSIFICA 2022/23

Montipò 30

Verdi 19

Doig 16

Hien 16

Lazovic 16

Tameze 10

Magnani 9

Ngonge 9

Djuric 8

Veloso 8

Terracciano 7

Depaoli 6

Henry 6

Coppola 5

Faraoni 5

Gaich 5

Kallon 5

Ceccherini 4

Duda 4

Sulemana 4

Lasagna 4

Perilli 3

***

Günter 3

Hongla 3

Ilic 1

1° classificato: 3 punti; 2° classificato: 2 punti; 3° classificato: 1 punto.

fonte: hellasverona.it