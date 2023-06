Ngonge: “Il mio futuro? Con il Verona”

Ha detto l'attaccante dell'Hellas: "Scegliere Verona? L’ho fatto grazie ai buoni consigli ricevuti da mio padre e dai miei agenti, oltre all’ottima conversazione avuta con il direttore sportivo Sogliano prima di arrivare qui. Non ho mai pensato di non rimanere in Serie A, di non giocarci nella prossima stagione. Per me la retrocessione non era un’opzione, sono arrivato qui con un obiettivo e avrei potuto fare qualsiasi cosa per raggiungerlo”.