Ngonge scatenato, è il migliore dell’Hellas anche con la Salernitana

Il numero 26, infatti, è stato il più votato dai tifosi per la seconda volta consecutiva in stagione. Al suo secondo gol in tre presenze con la maglia gialloblù, Ngonge è stato uno dei protagonisti della sfida Hellas Verona-Salernitana, match valido per la 22a giornata di Serie A TIM 2022/23. Oltre alla rete, arrivata grazie al quinto assist in campionato di Darko Lazovic, l'attaccante belga ha offerto una prova da 19 duelli ingaggiati e quattro palloni recuperati.