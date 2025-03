Niasse, attesa per gli esami

In dubbio la presenza del centrocampista del Verona per la gara col Parma

Cheikh Niasse in queste ore rientrerà in Italia.

Îl centrocampista del Verona si è fermato in allenamento con il Senegal e le sue condizioni saranno valutate dallo staff medico dell'Hellas al ritorno del giocatore.

Attesa per gli esami, dunque, che daranno il responso sull'entità dell'infortunio di Niasse, che al momento è in dubbio per la gara di lunedì col Parma, al Bentegodi.