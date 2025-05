Niasse: “Gara che ci servirà da lezione, ora daremo tutto”

Il centrocampista del Verona Cheikh Niasse commenta in conferenza stampa la gara del Verona con l'Inter.

"Penso che abbiamo fatto bene alcune cose - dice il gialloblù - e che potessimo ottenere di più di questo risultato. Non siamo stati sfortunati, penso che possiamo imparare da questa partita. Mancano tre partite alla fine del campionato e questa gara ci servirà da lezione.

Ragioniamo partita dopo partita, non pensiamo alla prossima fino alla fine della gara che giochiamo. Saranno tre finali e daremo tutto, partita dopo partita.

Futuro? Al momento sono concentrato solamente sul Verona, so cosa devo fare fino a fine campionato e darò il massimo. Poi vedremo, per ora non ci penso”.