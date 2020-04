Nicchi: “Se aspettiamo il rischio zero non ripartiremo mai”

“Non si può continuare a rimandare di 20-30-40 giorni decisioni prese da mesi. Se non ci sono a giugno le condizioni di rischio zero, come ci possono essere a settembre-ottobre le condizioni per un nuovo campionato? Vuol dire che questa fabbrica non riprenderà mai”.

Queste le parole di Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, intervenuto a Radio Rai.

Ha aggiunto Nicchi: “Le chance di completare la stagione? Cinquanta per cento sì e cinquanta no. Ma non c’è un vincente o un perdente, si tratta di vedere lo sviluppo degli eventi e prendere una decisione. Bisogna valutare se il rischio è enorme, e allora è inutile perdere tempo, o se il rischio è calcolato, se ce lo possiamo permettere, e allora sarebbe il momento di dare fiducia e serenità”.

Poi: “Bisogna prendere coraggio e infondere coraggio a chi corre rischi tutti i giorni. Chi deve prendere le decisioni, le prenda, senza paura, e ci dica se possiamo tornare a giocare presto o se dobbiamo restare fermi due anni”.