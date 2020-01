Nicola: “Fino al rigore partita interpretata bene, poi ci siamo persi”

Davide Nicola commenta la sconfitta subita al Bentegodi ai microfoni di Sky Sport: “Non mi preoccupa nulla di questa partita. Nonostante la vittoria con il Sassuolo e l’ottima prestazione in Coppa Italia, stasera fino al rigore abbiamo fatto una partita organizzata e l’abbiamo interpretata bene. Il rigore c’era. Siamo ingenui, non riusciamo a capire i momenti e le letture. Dopo il rigore non riuscivamo più ad uscire. Il Genoa è una squadra che ha valori, ma deve crescere in molte cose. In queste partite ho visto cose positive e negative. Questa sera ho visto altre qualità, ma dobbiamo migliorare molto. Stasera la partita è stata sporca, ma noi potevamo fare meglio“.