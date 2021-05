Nicola: “Grande stima per Juric, dovrà essere un Toro aggressivo”

Il tecnico granata: "Il Verona ha una forte identità, sarà una bella partita"

"Una partita che spero sia come vogliamo interpretarla sapendo che affrontiamo un avversario capace che ha un'identità di gioco precisa. Guardavamo anche dei dati prima e sicuramente è una squadra oggettiva, un grande gioco in verticale, una capacità di contrattacco immediata e qualitativa, che fa una pressione importante e sicuramente è una squadra che ha avuto continuità in questo campionato. Juric, che stimo come persona e come tecnico, sicuramente ha fatto un ottimo lavoro".