Nicola: “Verona squadra tosta nonostante le difficoltà”

Redazione Hellas1903 28 novembre 2024 (modifica il 28 novembre 2024 | 14:27)

Davide Nicola ha parlato alla vigilia della partita del Cagliari contro il Verona.

Ha detto il tecnico, come riporta www.tuttomercatoweb.com : "Ho tutti a disposizione. Il Verona è squadra tosta, nonostante le difficoltà. Ogni avversario ha le sue qualità e le sue componenti. La grande determinazione dev'essere un punto di forza"

Sulla pressione in vista della partita: "La pressione è un privilegio. Abbiamo bisogno di sentirla. Spesso è utilizzata in senso negativo, ma per me non è così. Personalmente la voglio sempre sentire, sennò non farei il mio lavoro. Giocare dopo 5 giorni? La squadra ha recuperato. Il problema nasce quando giochi ogni tre giorni. Sto facendo anche delle valutazioni diverse sulle strategie di gioco".

Così su Marin, unico giocatore in dubbio: "Non scarto mai nessuno. Marin ha delle caratteristiche importanti, e chissà che non possa essere schierato anche più avanti. Ho tanti centrocampisti e devo fare delle valutazioni gara dopo gara. Tutti stanno performando bene, ed è un bene avere tante scelte al riguardo. I centrocampisti li cambierò quasi sempre, anche durante la gara. Questi due giocatori hanno esperienza internazionale rispetto agli altri. Vorremo valorizzare anche Prati, ma in questo momento devo fare determinate scelte".

Sulla vittoria che manca da un mese: "Vorrei vincere sempre, è ovvio. Ci sono momenti in cui anche il pareggio ti soddisfa, perché hai dalla tua parte anche la prestazione. Ogni punto è importante per il raggiungimento dell'obiettivo. Nessuna partita al momento sarà decisiva, ce ne sono alcune, però, che ti consentono di prendere slancio, tipo quella di domani. La vittoria è importante, ma lo è anche il saper stare all'interno del contesto della gara stessa e la determinazione nel voler ottenere il risultato".

Infine ha parlato del fatto di partire come favorito: "Io voglio sempre controllare la gara. Iniziamo sempre con l'intento di colpire l'avversario. Il concetto di favoriti è divertente, che significa partire favoriti? Il Verona ha ottenuto 4 vittorie, noi no. Dobbiamo ambire alla prestazione e all'approccio determinante sulla gara stessa. La gestione? E' un termine che non mi piace. Dobbiamo saper leggere la gara, non gestirla. Dobbiamo essere bravi nei momenti di medio o bassa intensità. Dobbiamo essere maniacali nella gestione dei dettagli. Io voglio favorire me stesso, voglio che la squadra sia consapevole di poter portare a casa la gara. Il livello mentale e fisico è fondamentale".