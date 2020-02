Nicolas: “Il Verona è carico dopo la Juve, ma noi vogliamo vincere in casa”

Nicolas Andrade, portiere dell’Udinese, è stato ospite a Udinese Tv nel programma “Udinese Tonight”. Queste le principali dichiarazioni dell’ex gialloblù:



“È un periodo in cui le cose non girano per il meglio, ma è stato un sollievo il fatto di riuscire a trovare il pareggio in extremis con il Brescia dopo aver rischiato di perdere la partita. Dobbiamo aggrapparci a questo punto per fare bene nei prossimi impegni. C’è rammarico quando non si riesce a segnare, specie se si pensa che tra Milan, Parma, Inter e Brescia abbiamo creato almeno quattro occasioni a partita clamorose. Siamo stati sfortunati, ma prima o poi il pallone entrerà. Domenica incontriamo il Verona, dove ho giocato diversi anni. Troveremo una squadra carica dopo aver battuto la Juventus, ma dobbiamo guardare a noi stessi e vincere in casa nostra”.