Noslin alla Lazio, prove di chiusura. Akpa Akpro può rientrare nell’affare

Il filo diretto tra Setti e Lotito per Tijjani Noslin non si interrompe. I presidenti di Verona e Lazio sono in continuo aggiornamento per l'attaccante gialloblù che il patron dei biancocelesti vuole dare a Baroni. Il Verona chiede di arrivare a 18 milioni, riporta Alfredo Pedullà, la Lazio è arrivata a offrirne 15 bonus compresi.