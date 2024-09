Noslin: “Con l’Hellas partita speciale, mesi bellissimi a Verona”

Tijjani Noslin, ex dell'Hellas, passato in estate alla Lazio, ha parlato del suo rapporto con il Verona, in vista della partita di lunedì all'Olimpico.

Ha detto, intervisto per il match program dell'incontro: "Contro il Verona sarà davvero speciale per me. Ho vissuto mesi bellissimi a Verona, conquistando una salvezza indimenticabile. Troverò tanti ex compagni di squadra che sento ancora oggi. Non vedo l'ora di affrontarli".