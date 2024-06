Ufficiale, Noslin è un giocatore della Lazio. Le cifre definitive

Plusvalenza super per Setti: nelle casse 15 milioni (più due di bonus)

Tijjani Noslin è un nuovo giocatore della Lazio. È arrivato il comunicato ufficiale, il contratto è stato firmato e depositato oggi. L'ex attaccante del Verona si trasferisce in biancoceleste dopo solo 5 mesi in gialloblù e ritroverà Marco Baroni come allenatore.