Noslin, il Verona vuole chiudere per il sostituto di Ngonge

Oggi può essere il giorno in cui si perfeziona il passaggio di Tijjani Noslin , ala destra olandese di 24 anni del Fortuna Sittard, al Verona.

In questi giorni si è lavorato attorno ad una cifra di 3 milioni di euro per il cartellino dell'attaccante. Entro sera potrebbe avvenire la fumata bianca, con Noslin che potrebbe essere il primo rinforzo per i gialloblù dopo la sequela di cessioni.