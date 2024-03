Noslin: “Non molliamo mai, avanti per la salvezza”

Ha detto l'attaccante dell'Hellas: "Cosa serve per la salvezza? Continuare ad avere disciplina, concentrazione e, quindi, non mollare mai. Come credere che sarei diventato un giocatore professionista quando ero un rider: questo ha significato avere fede per me. Molte persone non credono più a 21, 22, 23 anni, ma quando cominci a perdere la fede non vai più avanti”.