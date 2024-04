Noslin: “Orgoglioso della squadra. Così fino alla fine”

Tijjani, dal 2-0 al 2-2, nella ripresa siete entrati in campo con un altro spirito e siete riusciti a raggiungere questo importante risultato... "È stata una partita difficile ma sono orgoglioso della squadra. Un punto importante conquistato fuori casa, è quello che stiamo cercando per raggiungere il nostro obiettivo, e oggi ci siamo riusciti".

Il tuo terzo gol con il Verona, e come contro la Juventus fa guadagnare all'Hellas un punto importante... "Sono contento del gol ma la cosa più importante è la prestazione della squadra. Oggi sono contento di aver aiutato con il gol, ma il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo aiutando magari con un assist o una giocata per raggiungere il nostro obiettivo tutti insieme".

Il Verona deve dimostrare sempre questo spirito nelle partite che mancano a cominciare dalla partita contro l'Udinese..."Spero che sabato contro l'Udinese potremmo conquistare una vittoria. In casa davanti ai nostri tifosi possiamo fare bene, ora abbiamo dei giorni per preparare questa sfida, perché dovremo dare il massimo, come sempre da qui alla fine".