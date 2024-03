Noslin: “Peccato per il gol al 44′, abbiamo lottato per provare a riprenderla”

"Abbiamo iniziato bene, peccato per il gol preso due minuti prima della fine del primo tempo. Abbiamo lottato sempre perchè il mister ci aveva detto di non aver paura di fronte ad una grande squadra come il Milan, di dare tutto e penso che l'abbiamo fatto. Fino al loro gol la partita era equilibrata, entrambi abbiamo avuto le nostre occasioni. Non credo sia stato un calo di concentrazione, la differenza l'ha fatta il gol preso allo scadere. Nella ripresa ci siamo comunque compattati e abbiamo provato a riprenderla, credendo anche di poterla pareggiare dopo il 2 a 1. Purtroppo non ci siamo riusciti ma sono molto orgoglioso della squadra. Ogni partita è importante, bisogna pensare di partita in partita senza guardare troppo oltre. La pausa ci farà bene per staccare un po' e poter preparare al meglio le ultime gare per restare in questo campionato, l'obiettivo è dare tutto in ogni partita".