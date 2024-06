Noslin più Cabal, la Lazio vuole chiudere presto

Verona e Lazio al lavoro per chiudere l'operazione che porterebbe Tijjani Noslin e Juan Cabal a passare in biancoceleste. Secondo Alfredo Pedullà le parti sono a un passo: la valutazione è di qualche milione superiore ai 20, ma tra bonus e percentuale su eventuale futura vendita si può arrivare alla definitiva quadratura. E già i primi giorni della prossima settimana dovrebbero portare agli accordi finali. L'intenzione è quella di chiudere entro il 30 giugno per motivi di bilancio.