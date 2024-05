Noslin spacca tutto, il Verona batte la Fiorentina, salvezza a un passo!

Gran gol dell'olandese che firma il 2-1, Bentegodi in festa

Andrea Spiazzi Direttore 5 maggio 2024 (modifica il 5 maggio 2024 | 17:24)

Al termine dei 98' di gioco la Fiorentina è battuta e il Verona tocca con mano la salvezza. Giorno di gloria in un Bentegodi esaurito e festante per i gialloblù di Baroni che passano su rigore di Lazovic, subiscono l'1-1 di Castrovilli, lottano e al 59' tornano sopra con un altro bolide di Tijjani Noslin, grande protagonista coi suoi gol nella lotta per restare in A nel girone di ritorno. Pur con gli evidenti limiti tecnici di alcuni dei suoi, il Verona va oltre l'ostacolo e piega una Fiorentina fatta di riserve di lusso con mezza testa al ritorno di Conference League. Ottime le prove di Lazovic, grande ispiratore, di Magnani, roccia quasi invalicabile, e di super Noslin, gli altri lottano il giusto e si meritano 3 punti pesantissimi.

FORMAZIONI

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Magnani, Coppola, Vinagre; Duda, Serdar; Noslin, Folorunsho, Lazovic; Bonazzoli

A disposizione: Chiesa, Perilli, Belahyane, Tavsan, Henry, Mitrovic, Swiderski, Dani Silva, Dawidowicz, Suslov, Charlys, Tchatchoua, Corradi

Allenatore: Marco Baroni

FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Faraoni, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Castrovilli; Nzola

A disposizione: Terracciano, Dodo, Biraghi, Bonaventura, Arthur, Beltran, Infantino, Belotti, M. Quarta, Kayode, Comuzzo, Mandragora, Caprini, Fortini, Kouame

Allenatore: Vincenzo Italiano

Arbitro: Antonio Rapuano (Sez. AIA di Rimini)

PRIMO TEMPO, IL VERONA PARTE BENE, LA FIORENTINA REAGISCE

Dopo una decina minuti di ping-pong infruttuoso, è Castrovilli a scaldare i guantoni a Montipò ma senza mettere paura, poi Nzola va davanti al portiere gialloblù ma è in fuorigioco.

RIGORE, LAZOVIC NON SBAGLIA, 1-0. All'11' la difesa viola buca, Noslin si fionda sulla palla e Christensen gli va sul piede. Rapuano non ha dubbi, è rigore che Lazovic al 13' non sbaglia piazzando il pallone a mezza altezza alla destra del portiere. Poco dopo Lazovic scappa a destra e crossa, Bonazzoli arriva in scivolata con la punta del piede e il pallone esce.

La Fiorentina risponde, Magnani risolve una situazione pericolosa in area. Poi un'azione tutta tra ex, Faraoni crossa, Barak va di testa e Montipò alza sopra la traversa. I viola non ci stanno e attaccano. Magnani ferma Ikoné, il Verona resta aggressivo e non molla un centimetro. Lazovic lanciato da Duda calcia debolmente al 27'.

PALO DI CASTROVILLI. Al 28' Barak dribbla al limite Serdar e serve Castrovilli che in diagonale centra il palo alla sinistra di Montipò. L'Hellas sente il pericolo, Baroni ordina di alzare le linee ma la Fiorentina al 31' parte in velocità con Ikoné che, disturbato da Vinagre, calcia addosso a Montipò in uscita.

BONAZZOLI SBAGLIA. I gialloblù reagiscono, Parisi e Ranieri chiudono Lazovic e Serdar, poi al 38' Lazovic inventa ancora per Bonazzoli che però di piatto calcia tra le braccia di Christensen.

CASTROVILLI FA 1-1. Al 42' Nzola viaggia al limite dell'area portando a spasso due gialloblù, cede a Castrovilli che supera facilmente Centonze e fulmina Montipò con un collo sinistro. Il gol è pesante perchè arriva poco prima del doppio fischio.

SECONDO TEMPO,

Baroni toglie Bonazzoli, entra Swiderski. Coppola va duro su Castrovilli e viene ammonito al 47'. Calano i ritmi, il sole picchia anche se non fa un caldo eccessivo. Ikonè a destra è pericoloso, a Vinagre difetta il piede nei cross. Ci sono errori nei passaggi, anche Folorunsho non sembra in giornata.

NOSLIN!! 2-1. Il quarto gol in campionato di Noslin arriva al 59'. Duda va a destra e mette un cross teso, Milenkovic rinvia male e sulla palla arriva Noslin che spara una bordata sotto la traversa. La Fiorentina protesta perchè il Var convalida nonostante un dubbio tocco con la mano

Bonaventura entra al posto di Duncan, Tchatchoua al posto di Vinagre. Nella Fiorentina entra anche Kouame al posto di Castrovilli. Al 69' Beltran rileva Ikone.

La Fiorentina prova a tornare in avanti ma non ha la spinta necessaria, l'Hellas ringhia su ogni pallone. Al 72' su errore difensivo viola Swiderski tenta una girata goffa che va sul fondo. Bonaventura prova un tiro a giro lento che viene murato al 75'.

Entra anche Suslov, panchinaro di lusso, al 74' al posto di Lazovic autore di un'ottima gara. Mandragora viene ammonito dopo aver steso Folorunsho. Lo stesso Folorunsho si fa scioccamente ammonire disturbando Christensen nel rinvio. Salterà Verona-Torino.

Belotti rileva Faraoni, dentro tutti gli attaccanti di Italiano. Nzola fa tremare il Bentegodi con una botta al volo da corner che finisce alta. Dani Silva e Dawidowicz sostituiscono Magnani e Folorunsho all'85'. I viola girano palla, il Verona scherma gli ultimi 30 metri. Montipò esce in presa su un traversone. Ci sono sei minuti di recupero, il pubblico con grandi cori spinge l'Hellas a resistere verso il traguardo, e così accade. La salvezza è a un passo.

Assistenti: Davide Imperiale (Sez. AIA di Genova), Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco)

NOTE. Ammoniti: 46' Coppola, 77' Madragora, 79' Folorunsho Spettatori: 27.821 totali

