Novellino: “Il Verona ha mandato via tutti e sembrava spacciato, ma Baroni…”

Il tecnico: "Un allenatore in una squadra conta al 50% e lui l’ha dimostrato"

"Il Verona sembrava spacciato? Mamma mia, ha mandato via tutti e sembrava retrocesso! Invece sono stati bravi a prendere nuovi giocatori validi e Baroni in poco tempo li ha fatti inserire con un gran lavoro. Un allenatore in una squadra conta al 50% e Baroni l’ha dimostrato".