Nuovo Bentegodi, Tommasi: “Occorre accelerare anche per Euro 2032”

Il Sindaco di Verona e assessore allo Sport Damiano Tommasi ha parlato alla stampa del progetto per il nuovo Bentegodi "Quella degli Europei 2032 — ha detto, come riporta il Corriere di Verona — è un’occasione troppo importante e Verona non deve assolutamente perderla. Ne ho parlato di recente con il ministro dello Sport Claudio Abodi e con il presidente della Regione Luca Zaia. Entrambi mi sono sembrati più che ben disposti verso la nostra città. Difficile che sia scelta la nostra città? Ho sempre spiegato, in ogni sede, che Verona è la candidata naturale dell’intero Nordest. E credo di avere convinto molti. Ma siamo un po’ in ritardo con il progetto del nuovo stadio.

Tommasi aggiunge: "Occorre presentarsi pronti agli incontri decisivi, nel 2026, con un progetto serio. Bisogna discutere ma anche decidere. La Nuova Arena srl (la società dell’imprenditore Cesar Esparza, che da anni lavora su questo tema, ndr) può essere un interlocutore e ha fatto sapere di avere alcune modifiche pronte al suo vecchio progetto: ricominceremo a parlarne già a gennaio. Ma ci sono anche altre ipotesi praticabili. Qualcuno dice: facciamo uno stadio nuovo, altrove. È possibile — spiega —. Ma io dico: il Bentegodi c’è, perché non partire da lì, per guardare avanti? Certo dovrebbe diventare un’altra cosa. Al Santiago Bernabeu, il Real Madrid gioca 50 partite l’anno e non bastano, perciò sarà trasformato radicalmente, per essere usato per concerti rock, grandi eventi, appuntamenti d’altro genere. Questo è quello che serve a Verona. I grandi concerti rock si facevano in passato (fino ai guai provocati dal live di Robbie Williams, ndr) e devono tornare.Ma serve uno stadio diverso, magari con coperture e manto erboso retrattili, con tribune accoglienti, servizi di alto livello, e via dicendo. Di questo continueremo a parlare, con Nuova Arena e con altri. Ma dobbiamo accelerare sui i tempi".