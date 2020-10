Nuovo Dpcm, si va verso il ritorno alle porte chiuse

Ancora porte chiuse.

Il nuovo Dpcm in vigore da domani bloccherà ancora l’ingresso allo stadio, che in queste ultime settimane era stato consentito fino a 1000 persone.

Il provvedimento della Presidenza del Consiglio va nella direzione del divieto di questa possibilità. Ovviamente la medesima misura sarà estesa a tutti gli sport, anche quelli indoor.

Il decreto ha come termine il 24 novembre. In questo periodo il Verona giocherà in casa con il Venezia in Coppa Italia e in campionato con il Benevento e il Sassuolo, mentre affronterà in trasferta il Milan.