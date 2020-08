Nuovo staff medico per il Verona: ecco Vecchini e Del Vescovo

Hellas Verona FC comunica di aver affidato al Dottor Eugenio Vecchini l’incarico di Responsabile Sanitario e al Dottor Riccardo Del Vescovo (nella foto) la mansione di Coordinatore dell’Area Medica.

Nato a Verona il 4 giugno 1968, Eugenio Vecchini è laureato in “Medicina e Chirurgia” con specializzazione in ortopedia e traumatologia (Medicina dello Sport) e con master in chirurgia artroscopica. E’ già stato negli scorsi anni apprezzato collaboratore di Hellas Verona FC in qualità di Responsabile Sanitario della squadra Primavera e di Consulente Ortopedico.

Nato a Roma il 9 ottobre 1980, Riccardo Del Vescovo è laureato in “Medicina e Chirurgia” presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma con specializzazione in diagnostica per immagini e con indirizzo in traumatologia per lo sport. In ambito professionale ha legato per sette anni la sua professionalità alla A.S. Roma, dove è stato Coordinatore Sanitario in Prima Squadra (2015 – 2019), Responsabile Sanitario Settore Giovanile (2012 – 2019), Medico Sociale-Addetto alla Primavera (2013 – 2015). Nella scorsa stagione, infine, ha svolto l’incarico di Coordinatore dell’Area Medica presso Empoli FC.

fonte: hellasverona.it