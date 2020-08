Okay, la media è giusta: così Di Carmine è diventato capocannoniere del Verona

Alla prima autentica stagione in Serie A, dopo le apparizioni da esordiente con la Fiorentina, il bilancio di Samuel Di Carmine è positivo.

Il rapporto con Ivan Juric non è stato privo di frizioni, ma l’attaccante ha saputo sintonizzarsi sulla lunghezza d’onda del tecnico, che l’ha sempre elogiato per le caratteristiche che ha e per l’attitudine a cercare la profondità.

Con la doppietta alla Spal, Di Carmine è arrivato a quota 8 gol in 21 partite giocate. Nel complesso, Di Carmine è rimasto in campo per 1254′.

Significa che ha siglato una rete ogni 156′, in sostanza una ogni due gare.

Un buon riscontro, quindi, che fa di Di Carmine il capocannoniere del Verona in questo campionato, seguito da Matteo Pessina, a segno in sette occasioni.