Rimane da decidere l’elenco degli orari in cui inizieranno le partite del campionato “estivo”.

Con il peso del caldo che ci sarà, i fattori di valutazione restano in discussione. Si fa strada, riporta “la Repubblica”, una divisione a fasce con delle gare al via alle 17.15 (non più, dunque, alle 16.30), alle 19.30 e alle 21.45.

Per gli incontri serali, tuttavia, in certi casi si studierebbe uno spostamento di 15′, con la partenza della gara alle 22.