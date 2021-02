Pagelle, Barak è un rullo, Lazovic e Veloso, cambi sì

Magnani bene su Cristiano Ronaldo. Lovato paga un'incertezza. Vieira è tanta sostanza

Matteo Fontana

SILVESTRI 6

Intervento pronto sulla botta di Chiesa, qualche rinvio di piede poco preciso, non può nulla sulla stoccata di CR7. Pochi altri pensieri.

MAGNANI 6,5

Si confronta con Cristiano Ronaldo e non gli dà spazio. Non è lui a perderlo sul gol. Ancora una volta, quando si confronta con un campionissimo, gli rende difficile giocare.

GUNTER 6,5

Registra la difesa e le dà compattezza e ordine. Conferma di attraversare un buonissimo momento di forma, dalle sue parti non passa (quasi) nessuno.

LOVATO 5,5

Deve controllare Kuluveski, che tanta classe e fisico dirompente. Lo contiene limitando i danni, ma sulla rete del vantaggio juventino viene sorpreso dall’irruzione di Cristiano Ronaldo.

FARAONI 6,5

Dopo 5’ prende il palo, con Szczesny che devia il pallone. Non patisce

STURARO 5,5

Per la prima volta titolare con il Verona, per una è la partita dell’ex, visti gli anni passati in bianconero. Non sembra in condizione, preso in mezzo sulla rete della Juve

ILIC 5,5

Fatica a fronteggiare la fisicità del centrocampo della Juve. Prova a costruire, ma tocca pochi palloni. Dopo un tempo in cui non spicca, Juric lo cambia.

DIMARCO 5,5

Non può permettersi di avanzare con la consueta insistenza, deve raddoppiare gli sforzi in difesa e lo fa soffrendo la grande velocità di Chiesa, che gli scappa via sull’azione del gol dell’1-0.

BARAK 7

Formidabile per tempismo e precisione nello stacco che sigilla il pareggio gialloblù. Tocca la quota dei 6 gol fatti in questo campionato: è il capocannoniere dell’Hellas. Qualità tecnica e tanta quantità. Un rullo

ZACCAGNI 6,5

Lo guardano con grande attenzione, ma lui riesce ugualmente a piazzare delle sterzate che creano apprensioni alla difesa di Pirlo. Innesca Lazovic nell’azione del gol di Barak.

LASAGNA 6

Il pilota dell’attacco gialloblù è lui. Pressato da De Ligt e Demiral, trovare modo di incidere è questione ben complessa. Ci prova sempre e comunque è generoso.

VELOSO 6,5

Nel momento in cui entra il Verona trova trame che prima non gli risultavano agevoli. Peccato che l’Hellas prenda subito gol, così c’è da ripartire. Dirige la riscossa.

LAZOVIC 7

Subentra e ogni pallone che passa dai suoi piedi è un pericolo per la Juve. Tecnica e velocità, non lo prendono mai. Pennella sulla testa di Barak l’assist per il pari. Benissimo.

VIEIRA 6,5

Ci voleva sostanza e ci pensa lui a metterne tanta.

DAWIDOWICZ ng

BESSA ng

JURIC 6,5

Solita ottima lettura della partita, Pirlo non ne verrebbe fuori non fosse per qualche imprecisione di troppo dei gialloblù e per quel gol che poteva essere evitato e che rappresenta l’unica autentica distrazione difensiva del Verona. Non arriva la vittoria, ma l’Hellas che si vede dopo essere andato sotto è una bellezza.