Pagelle, brutto Verona, in pochi rispondono

In troppi sottotono, Dimarco è il solo a dare vivacità. Pandur senza colpe

Matteo Fontana

PANDUR 6

Non fa neppure in tempo a prendere le misure alla porta e viene battuto da Ounas. Attento a più riprese, nulla può sull’imbucata di Messias.

DAWIDOWICZ 5,5

Disattento, impreciso dietro e anche quando appoggia in avanti. Prestazione sottotono, esce dopo un tempo.

GUNTER 5,5

Dirige il gioco in difesa, dietro è il più concentrato e tiene per quanto possibile, ma pesa la sola incertezza della sua partita, in apertura, con l'errore che lancia Simy. L’autorete di Molina nasce da una sua girata.

CECCHERINI 5,5

Partita dell’ex, a Crotone ha vissuto stagioni intense. Allo Scida non appare lucido. Fuori nella ripresa’.

RUEGG 5

Al debutto da titolare, non spinge mai e si vede molto poco. Prova da scordare alla svelta.

TAMEZE 5,5

Al rientro dopo un turno di squalifica, non ingrana. Di palloni ne recupera pochi, mai un colpo d’acceleratore in mezzo. Juric lo cambia all’intervallo.

ILIC 5

Lo si vede poco. Non fa emergere la personalità che invece ha saputo mostrare spesso. Viene sorpreso da Messias sul gol del 2-0, come già gli era successo con Saponara con lo Spezia.

LAZOVIC 5

Rare accelerazioni sulla fascia sinistra. Mai uno scatto incisivo, mai uno spunto dei suoi.

BARAK 5,5

Torna a giocare sulla trequarti. Molto precipitoso, incerto nel tocco di palla. Cerca di andare alla carica, gli riesce poco.

ZACCAGNI 5,5

Fumoso, poco efficace. Tenta di saltare l’uomo, ma gli riesce raramente: risulta prevedibile.

KALINIC 5

Strattonato da Magallan, per Massimi non è rigore. Si tratta di uno dei rari momenti in cui si fa notare.

FARAONI 5,5

Non aggiunge molto, non si avverte la sua forza d’urto.

SALCEDO 5,5

Qualche guizzo estemporaneo e nulla più.

DIMARCO 6

Sempre propositivo, è l’unico a dare vivacità all’Hellas.

COLLEY 5,5

Impatto minimo.

LASAGNA 5,5

Entra e combina poco.

JURIC 5

Quello di Crotone è per molti versi il Verona più brutto della sua gestione. Lo segue per gran parte della gara restando seduto in panchina, come se potesse fare poco. Viene espulso nel finale.