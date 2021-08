Pagelle, Cancellieri è una freccia, Lazovic gol-show

Gunter segna e non sbaglia mai dietro. Kalinic non incide. Okay Zaccagni

Matteo Fontana

PANDUR 6

Per un tempo può permettersi di fare da spettatori. Poi è attento.

DAWIDOWICZ 6

Tiene la posizione, qualche difficoltà in più nella ripresa.

GUNTER 7

Segna il gol che sblocca la partita, è sempre preciso dietro.

CECCHERINI 6,5

Puntuale in chiusura, non lo superano.

CANCELLIERI 7

Gioca lungo tutta la fascia destra, sa essere decisivo. Potrebbe segnare, gli manca soltanto quello.

TAMEZE 6

Tanta corsa a supporto di Veloso.

VELOSO 6,5

Il Professore è sempre lui. Geometrie ed equilibrio.

LAZOVIC 7

Il suo gol è uno show. Su punizione è micidiale e sulla sua corsia non lo prendono mai.

BARAK 6

Inizia bene, ha un rallentamento, ma è naturale, essendo arrivato da poco.

ZACCAGNI 6,5

Si propone con personalità, muovendosi con efficacia tra le linee.

KALINIC 5,5

Non sfonda. Deve tornare a segnare. Gli difetta ancora la condizione.

MAGNANI 6

Entra a metà secondo tempo. Ordinato.

CASALE 6

Ci mette sostanza.

HONGLA 6

Fa capire di poter dare molto all'Hellas sia per dinamismo che per forza fisica.

ILIC ng

DI CARMINE ng

DI FRANCESCO 6,5

Si iniziano a vedere quegli automatismi cui sta lavorando. Il Verona fa valere con il Catanzaro il margine di differenza qualitativa e il peso della categoria. Hellas organizzato, adesso può pensare al campionato.