Pagelle, Caprari fantasia e gol, Lazovic imprendibile, che bravo Casale

Lasagna cambia marcia, Pandur sempre attento, Veloso comanda il gioco

Matteo Fontana

PANDUR 6,5

Con Montipò positivo, torna titolare in campionato a distanza di un girone. Sempre attento, compie tre ottimi interventi su Reca, Verde ed Erlic.

CASALE 7

Solido sul lato destro della linea a tre, non va in difficoltà nemmeno quando viene ammonito. Motta mette dalla sua parte Verde: lo controlla con abilità, concedendogli poco o niente.

GUNTER 6

Fuori da un mese per infortunio, rientra e lo fa da titolare. Non corre rischi, governa con piglio determinato il reparto difensivo.

CECCHERINI 6,5

Ha sui piedi l’occasione per dare il vantaggio all’Hellas, ma il tiro, in mischia, è alto. Dietro è insuperabile, dalla sua parte lo Spezia non ha spazio.

TAMEZE 6

Prende il posto di Faraoni, si piazza sulla fascia destra. Non è il suo ruolo preferito, ovviamente, ma si adatta. Cresce con la squadra e si fa sentire

ILIC 6

Lavora soprattutto in fase di copertura, agendo da interditore. Concentrato, perde qualche pallone ma gioca in maniera pratica e senza fronzoli.

VELOSO 6,5

Tiene il pallino del gioco, per un tempo fa più fatica, ma poi prende il comando, non sbaglia un passaggio, detta i tempi della manovra con precisione scientifica e si fa notare anche in fase difensiva.

LAZOVIC 7

Spinge forte fin dall’inizio, giocando tanti palloni con brillantezza. Centra una traversa. Non lo prendono mai, è ispiratissimo e dalla sua parte il Verona domina

LASAGNA 6,5

Ha subito una buona occasione, calcia a lato in diagonale. I difensori dello Spezia poi gli tolgono spazio. Nel secondo tempo è il suo cambio di marcia a lanciare l’Hellas verso il gol del vantaggio.

CAPRARI 8

Con la fantasia accende il gioco gialloblù, con i piedi infila i gol che danno all’Hellas la vittoria. Decisivo per la doppietta ma anche per come fa girare il gioco d’attacco della squadra. Splendida la sua seconda rete.

SIMEONE 6

Lo chiudono sistematicamente, Erlic lo marca stretto, non ha occasioni ma entra nell’azione che porta al primo gol di Caprari: sa incidere anche così.

BARAK 6

Torna dall’infortunio, bene così. Ha anche la chance del 3-1.

KALINIC 6

Anche lui al rientro, gioca con acume tattico nel finale.

DEPAOLI ng

TUDOR 7

Si è trovato in totale emergenza e ha dato alla squadra certezze e convinzioni. Dieci uomini fuori per la positività al Covid, giorni complicati da affrontare: non ha perso la bussola, ha disegnato la squadra dandole compattezza, consentendole di esprimere le potenzialità che ha.