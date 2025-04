Pagelle, Coppola al comando, muro Ghilardi, Dawidowicz lottatore

Bernede non entra in partita, Mosquera manca il gol. Duda governa

Matteo Fontana Coordinatore di redazione 31 marzo - 21:08

Montipò 6,5

Concentrato, il Parma non gli mette frequente pressione, ma quando Camara ha la palla che può decidere la partita è pronto a ribattere.

Ghilardi 7

Migliora di partita in partita. Mura gli attaccanti del Parma, che non riescono a superarlo. Non rinuncia a proporsi in fase di costruzione.

Coppola 7

Tiene saldo il comando della difesa, non sbaglia nulla ed è fondamentale in chiusura su Man nel primo tempo e, ancor di più, su Ondrejka nel finale.

Valentini 6

Al rientro dopo un turno di squalifica, tiene la rotta e dalla sua parte l’argine resta compatto.

Tchatchoua 5,5

L’incrocio con Almqvist è a tutta velocità. Deve contenere e la cosa non gli riesce facile. Spesso impreciso nella gestione della palla.

Duda 6,5

Si muove da interno destro per buona parte della gara, dopo prende il timone e governa le onde che spingono. Prova di accortezza tattica.

Dawidowicz 6,5

Gioca sulla mediana, ruolo che ha ricoperto in passato ma che è una necessità. Lo interpreta con attenzione, coprendo e, appena può, impostando. Esce tra gli applausi. Lottatore.

Bernede 5

Non prende il ritmo. Mai in partita, si smarrisce senza trovare la giusta collocazione in campo.

Bradaric 6,5

Spinge con buona insistenza sulla fascia sinistra, sale a tempo e luogo. I suoi progressi sono chiari anche e soprattutto in difesa.

Sarr 5,5

Non accelera, fatica a prendere spazio in avanti. Non riesce a lasciare il segno.

Mosquera 5,5

Sfiora subito il gol, colpendo la traversa di testa. Ha un’altra occasione e viene chiuso. In entrambi i casi resta l’impressione netta che potesse fare meglio.

Kastanos 5,5

Non dà cambi di marcia.

Tengstedt 6

Cerca la stoccata, gli sfugge quella all’ultimo secondo.

Serdar 6

Torna in campo dopo due mesi. Contributo utile.

Oyegoke ng

Livramento ng

Zanetti 6

Persi Niasse e Suslov, deve rivedere la squadra negli interpreti e nell’assetto. Partita giocata con lucidità, senza prendere rischi. Seconda gara di fila senza prendere gol, e la notizia è questa. Occorre proseguire così.