Pagelle, formidabile Simeone, che bravo Coppola. Tameze trascinatore

Sutalo determinato, Ilic continua a crescere. Lasagna entra bene

Grande attenzione, non si fa mai sorprendere. Dà ottime risposte, non lo superano, regge l’agilità e il vigore dell’attacco del Venezia con determinazione.

Debutta da titolare in Serie A. Lo fa con grande personalità, concedendo niente agli attaccanti del Venezia e compiendo diversi interventi con tempismo e puntualità. Buona, buonissima la prima.

Ancora una grande prestazione. I tifosi lo acclamano: recupera palloni, imposta, si fa sentire dietro e in avanti. Si conferma indispensabile ed è un trascinatore.

Alcune buone iniziative, poi quando il Verona può andare in contropiede è la sua qualità a spalancare la difesa scoperta del Venezia.

Partita complicata, con Zanetti che gli mette addosso una pressione continua. Nel momento in cui riesce a incidere con più efficacia deve uscire per un problema muscolare che l’aveva condizionato già nel primo tempo.

Fatica per un tempo, con il Venezia che gli blocca ogni spazio. Poi, però, le maglie si allargano e lui si fa sentire.

Non faceva gol dal 12 dicembre. Dopo otto partite senza segnare, e in cui, peraltro, è sempre stato fondamentale per l’Hellas, piazza la tripletta che lo porta a 15 gol, con il Bentegodi che impazzisce di gioia. La prima rete se la costruisce lui, nelle altre due finalizza con precisione scientifica. Formidabile.