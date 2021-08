Pagelle, Kalinic che errore, Veloso danno e beffa, Zaccagni trascinatore

Gunter sbaglia dietro, Hongla non convince. Cancellieri e Tameze cambi okay

Matteo Fontana

PANDUR 6

Piazza alcuni interventi attenti, non può nulla sull’affondo di Raspadori con cui il Sassuolo passa. Lo stesso vale per gli altri gol che subisce, in particolare per la gran giocata di Traore per il temporaneo 3-1.

DAWIDOWICZ 6

Dalla sua parte passa Boga, che per il Verona è una nemesi. Riesce a limitarne l’estro, mentre appare in ritardo nell’azione del bis del Sassuolo.

GUNTER 5

Ha il comando della difesa, ma viene sorpreso dallo scatto di Raspadori che porta al vantaggio per il Sassuolo e anche sul bis di Djuricic viene sorpreso.

CECCHERINI 6

Copre con ordine dalla sua parte. Sull’1-0 è preso in mezzo anche lui. Prova a spingere senza limitarsi alla fase difensiva.

CASALE 6

Cresciuto nel vivaio del Verona, tifoso gialloblù, prova la grande emozione di debuttare in Serie A con la squadra che ama. Gioca con dedizione e spirito di sacrificio, dimostra che può starci, eccome.

HONGLA 5,5

Inizia contratto, poi prende le misure, dopo si perde di nuovo. Ci metta la forza, ma non basta. Incerto nell’innesco dell’azione che porta al raddoppio del Sassuolo.

VELOSO 5,5

È il connettore del gioco dell’Hellas. Da lui transitano la manovra e le idee migliori della squadra. Per questo è ancora più grave che venga espulso: non c’è l’intenzione, ci mancherebbe, nella tacchettata a Djuricic, ma era già ammonito, l’assai titubante Volpi non gliel’ha perdonata. Danno e beffa, salterà l’Inter.

LAZOVIC 6

Per un tempo è tra i migliori gialloblù, una freccia sulla fascia sinistra. Con il Verona con un uomo in meno deve adeguarsi anche lui ed è meno efficace.

BARAK 6

Non passano neppure 2’ e subito impegna Consigli. Al solito, tanta sostanza. Non è ancora al pieno della potenza atletica e alla lunga si scarica.

ZACCAGNI 7

Ha un’occasione pregiata nel primo tempo, non è preciso. A trascinare il Verona verso una rimonta che non si concretizza e che avrebbe dello straordinario è lui. Di ghiaccio sul rigore (che si prende lui), splendido per la doppietta che accende il finale.

KALINIC 5

Riferimento avanzato, in precampionato non è riuscito a incidere. Di Francesco gli chiede il gol e lui, che pure fa girare bene la squadra in avanti, se ne divora uno clamoroso. Poco dopo il Verona viene punito dalla rete di Raspadori. Esce all’intervallo.

CANCELLIERI 6

Ravviva l’Hellas, sa essere imprevedibile e conferma di poter valere questo livello.

TAMEZE 6,5

Con lui al centro il Verona cambia marcia, tanto da non sembrare neppure in inferiorità numerica. Questo perché lui fa per due. Inesauribile.

DI CARMINE 5,5

Ci mette volontà, ma non è sufficiente.

MAGNANI ng

ILIC ng

DI FRANCESCO 6

Fino all’espulsione di Veloso l’Hellas è superiore per qualità di gioco al Sassuolo. Aggressivo, certo, il Verona, ma anche capace di esprimersi con buonissima cifra tecnica. I gol subiti, tolta la maglia di Traore, erano evitabili. Il Verona è piaciuto, ma non ha raccolto punti.