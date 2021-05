Pagelle, Kalinic gran gol, Lazovic assist di lusso. Barak, sera opaca

Pandur para e ha personalità. Ceccherini soffre, Ilic dà ordine. Dawidowicz jellato sulla rete di Palacio

Soffre la capacità di Palacio di puntarlo, lo controlla con fatica finché non comincia ad anticiparlo in maniera regolare, limitandone la tecnica.

Schierato dal via da “terzo” in difesa, un ruolo che ormai gli è abituale. Non si proietta nella metà campo del Bologna spesso, è sfortunato nell’impatto con il traversone di Skov Olsen che permetterà a Palacio di pareggiare.

Affianca Ilic in mezzo. Ammonito, salterà la partita con il Napoli: era diffidato, verrà squalificato. Non riesce a cambiare marcia. Serata senza guizzi.

Preciso negli appoggi, si muove con ordine, il tocco di palla è sempre pulito, ma resta sempre l’impressione che abbia le qualità per crescere molto. Se lo farà a Verona, meglio per l’Hellas.

Di nuovo in campo dopo l’assenza forzata per l’intervento al collo cui è stato sottoposto un mese fa. La sua esperienza si fa sentire.

Come spesso gli è accaduto in questo periodo, il Verona fa più dell’avversario di turno, ma la vittoria non arriva. Al Bentegodi manca dal 2-1 al Parma del 15 febbraio. Peccato per l’aggancio nel finale, l’Hellas aveva avuto le chance per chiudere il conto con il terzo gol e ha giocato una delle migliori partite di queste settimane.