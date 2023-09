Pagelle, Magnani e Coppola si perdono. Ngonge non basta

Non è una delle sue giornate di ispirazione. Sorpreso da Pinamonti sul gol dell’1-0, spesso in sofferenza. E il Sassuolo ne approfitta.

Comincia piano e non cambia marcia. In mezzo il Sassuolo comanda. Esce già nel primo tempo, infortunato.

Non si vede quasi mai. Ossia, lo si nota per il tiro che manda in curva l’occasione per il possibile, poco meno che immediato pareggio nel primo tempo. Fa poco.