Pagelle, Ngonge campione, Duda che qualità. Meraviglioso Baroni

Piazza una “murata” fondamentale per togliere dalla porta la botta di Zalewski. Resiste e ribatte le avanzate giallorosse fino all’ultimo secondo

Torna dopo un turno di squalifica, il mercato dirà quanto resterà. Intanto è del Verona e la sua presenza è determinante. Espulso nel finale, nell’unico momento in cui “perde” Belotti.

Tiene sempre dietro, si batte con la consueta carica. Contributo fatto di agonismo e sostanza. Non concede spazi.

Controlla il gioco, bene si abbina a Duda. Sulla mediana è una presenza essenziale, sia in interdizione che quando deve costruire.

Prontissimo a ribattere in rete per l’1-0, lancia Ngonge per lo scatto che vale lo splendido raddoppio. Intelligenza tattica finissima, qualità internazionale.