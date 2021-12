Pagelle, Simeone trascina, Faraoni non molla mai. Ilic si perde

Magnani insuperabile, Caprari fa colpi magici. Tameze bravo e sfortunato

Attento e sempre concentrato, un’unica vera titubanza sull’azione che porta al pareggio. Si fa notare anche in avanti, proponendosi appena ne ha l’occasione.

Il comando della difesa spetta a lui. Non incrocia Zapata, che inizia in panchina, bensì Muriel. Gli concede poco o nulla, di fatto lo neutralizza. Poi è proprio Zapata ad entrare e lo controlla bene. Esce acciaccato.

Serve a Simeone l’assist per il gol del Verona, è un motore sempre acceso sulla fascia destra, lancia la carica dell’Hellas una volta subito il sorpasso dell’Atalanta. Demiral “mura” una sua conclusione. Non molla mai.

Tentenna nell’azione che dà l’1-1 all’Atalanta, è un’indecisione che pesa in una prova in cui fa vedere delle cose belle alternate a delle fasi in cui cincischia e si perde.