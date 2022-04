Pagelle, Tameze immenso, Caprari estro puro. Montipò decisivo

Casale comanda la difesa, Simeone professione lottatore. Sutalo entra bene

Parte con una grande parata su Malinovskyi e si ripete con altri ottimi interventi, Sensazionale su Palomino, non può nulla sul colpo di testa di Scalvini.

Di nuovo in gol dopo quattro anni. Pigia e ribatte, non si fa mai sorprendere.

Non accelera sulla sua corsia. Tiene la posizione senza correre pericoli particolari.

Ancora una volta, copre non uno, ma due oceani. Impressiona per qualità e quantità. A volte ti chiedi se si sia da solo o se si raddoppi. Straordinario.

Ha l’occasione per la terza rete e gli difetta la precisione. Resta pungente sulla fascia di competenza.

Torna in campo dopo due giornate fuori. Con lui o senza di lui, il Verona è diverso. L’errore? Deve fare gol sul 2-0, invece scarica su Lazovic.

Professione lottatore. Non ha grandi occasioni, ma è sempre fondamentale per quanto dà alla squadra. Mette sulla testa di Ceccherini la palla che lancia il Verona in avanti.