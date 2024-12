Pagelle, Tengstedt assist e gol, Duda trascinatore. Montipò decisivo

Serdar rientro di peso. Sarr è prontissimo. Coppola guida in difesa

Su Dominguez compie una parata decisiva. Toglie al Bologna il gol del sorpasso in un momento determinante. Sempre attento.

Difficile per lui controllare Dominguez. Prende un’ammonizione, lotta e sbanda finché non esce.

Incerto. Dal suo lato va forte Odgaard e per lui è una fatica contenerlo. Spesso in affanno.

Tante imprecisioni. Incerto nell’azione del gol che porta avanti il Bologna. Non spinge a sufficienza.

Torna titolare, mette pressione a centrocampo e costruisce. Suo il passaggio per il gol di Tengstedt. Rientro di peso.

Cerca di tamponare sulla sinistra. Lo fa con dedizione finché non gli tocca uscire, infortunato.

Si muove dietro le punte, ma il suo ruolo è soprattutto quello di coprire su Freuler e lo fa bene. Spreca troppo in contropiede.

Manda in porta Sarr per il pari, segna il 2-1 con un colpo da grande attaccante. E fanno sei in campionato.