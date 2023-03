Palladino: “Il Verona sta bene. Stimo Zaffaroni”

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita col Verona.

Ha detto il tecnico dei biancorossi, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "Sappiamo che affronteremo una squadra che ha bisogno di punti. Siamo consapevoli che l'ambiente non sarà facile ma vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni. Noi siamo una squadra propensa ad attaccare, come del resto anche il Verona. Sarà partita intensa, fisica e la componente mentale sarà determinante. Mister Zaffaroni lo stimo molto, ha fatto la storia di Monza. A differenza mia ha fatto la gavetta e lo stimo molto. Lui insieme a Bocchetti a Verona stanno facendo molto bene sono una squadra in forma".