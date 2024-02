Palladino: “Soddisfatto, ci è mancato solo il gol”

Raffaele Palladino in conferenza stampa commenta il pareggio del Monza col Verona per 0-0. "È mancato solamente il gol perché l’approccio c’è stato ed è stato anche positivo contro una formazione difficile da affrontare. Non l’abbiamo sbloccata e queste sono le classiche gare che se non le sblocchi subito dopo fai fatica. E infatti nella ripresa è andata così. Sono contento della prestazione, di non aver preso gol nelle ultime tre gare e di aver preso 5 punti contro dirette concorrenti. Ho detto ai miei calciatori che hanno fatto bene contro un avversario difficile”.