Palladino: “Verona avversario temibile, ma vogliamo vincere”

"La sconfitta col Como non ha fatto piacere a nessuno, vogliamo vincere a Verona - le parole dell'allenatore della Viola - ho chiesto alla squadra maggior solidità mentale, soprattutto contro squadre di classifica non altissima. Dobbiamo affrontare tutte allo stesso modo, non si possono perdere punti come contro Como o Monza, serve solidità mentale. Valentini? Sono contento del suo percorso, sta facendo bene, ama giocare terzo di sinistra e sono felice perché sta trovando continuità.