Palladino: “Verona difficile da affrontare, ma noi siamo pronti”

L'allenatore del Monza: "È il momento di far punti per arrivare al nostro obiettivo"

Raffaele Palladino presenta in conferenza stampa la partita del Monza a Verona.

"La continuità - dice l'allenatore dei brianzoli - è un qualcosa a cui credo e che cerco sempre. Dall'inizio dell'anno siamo solo cresciuti anche contro squadre forti e di alto livello. A inizio campionato è normale che ci sia stata una fase di rodaggio ma non direi che siamo partiti piano. Quella contro il Verona può essere una partita sporca perché l'Hellas Verona potrebbe cercare di farci giocare male. Loro sono difficili da affrontare ma noi siamo pronti e sono convinto che faremo una grande prestazione, Adesso è il momento di far punti per arrivare al nostro obiettivo".